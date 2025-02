Na Ústecku probíhá výzkum dvacet tisíc let starého tábořiště lovců mamutů

Na stavbě justičního paláce v Ústí nad Labem aktuálně probíhá záchranný archeologický výzkum cenného naleziště za starší doby kamenné. Vzácně dochovaný terén přes dvacet tisíc let starého tábořiště lovců mamutů pokrývají tisíce kostí a jejich částí z desítek ulovených zvířat, mezi kterými je minimálně 13 jedinců mamuta srstnatého a dalších zástupců pleistocenní fauny.

Mezi důležité nálezy patří především typické štípané kamenné nástroje, pomocí kterých je lokalita předběžně datována do mladého paleolitu, konkrétně do období, které se nazývá gravettien a jež spadá do „vrcholného“ věku lovců mamutů. O tomto období víme především díky světoznámým výzkumům nalezišť v Dolních Věstonicích a Pavlově na jižní Moravě.

Velmi cenné jsou v Ústí nad Labem především nálezové situace, mezi které patří četná ohniště a pracovní plochy, kde docházelo k výrobě a opravám kamenných nástrojů, a také místa kde byla ulovená zvěř zpracovávána. Výzkum je dalším dokladem mimořádného významu severozápadních Čech a Ústeckého kraje v oblasti archeologického kulturního dědictví Evropy.

Výzkum provádí Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech ve spolupráci se Střediskem pro paleolit a paleoantropologii v Dolních Věstonicích Archeologického ústavu akademie věd ČR v Brně.

Na konci ledna bylo naleziště představeno téměř stovce specialistů v oboru archeologie a dalším vědeckým pracovníkům z přírodovědných oborů. Za účasti zástupců z řady významných vědeckých pracovišť v České republice a zahraničí tak byli diskutovány a potvrzeny výše uvedené závěry o charakteru, stáří a významu naleziště. V rámci odborné komise byly především konzultovány pracovní postupy výzkumu, nejvhodnější metody dokumentace nálezů a strategie odběru vzorků pro výzkum tehdejšího životního prostředí.

Velký důraz byl kladen na využití všech relevantních a moderních metod výzkumu archeologických nálezů a nálezových situací s cílem získání maximálního množství informací o životě lovců a sběračů, o tehdejší fauně a obecně o životním prostředí a jeho proměnách v čase poslední doby ledové.