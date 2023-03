Obřadní síň se změní na zasedací místnost

Litvínov plánuje změnit původní obřadní síň v budově městské radnice. „Město k obřadům i jiným slavnostním událostem využívá důstojné prostory v zámku Valdštejnů, proto obřadní síň v budově úřadu již neslouží k účelům, pro které byla vybudována. Výsledek její rekonstrukce by měl vyhovět hlavně potřebám jednání zastupitelstva města,“ říká starostka Litvínova Kamila Bláhová. Rada města Litvínova nyní rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci akce Adaptace obřadní síně na zasedací místnost – slaboproud. Nejnižší nabídku podala firma ALLKON, s. r. o., a to cca 2,2 mil. Kč bez DPH. Předmětem zadávacího řízení veřejné zakázky jsou stavební práce související s montáží a dodávkou slaboproudých rozvodů pro nově budovanou zasedací místnost ve 3. NP objektu městského úřadu na nám. Míru. Lhůta plnění je 4 měsíce. Finance na realizaci jsou zajištěny v rozpočtu

na rok 2023. Probíhat bude v návaznosti na akci Adaptace obřadní síně na zasedací místnost – stavební práce. V tomto případě byl radními schválen dodavatel PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o., který předložil nejvýhodnější cenovou nabídku, a to cca 3 mil. Kč bez DPH. Předmětem zadávacího řízení veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v přestavbě obřadní síně na zasedací místnost tak, že vznikne jeden dlouhý prostor oddělitelný skládacími dveřmi na dvě samostatné zasedací místnosti. Vybavení nábytkem bude koncem března dořešeno veřejnou zakázkou Adaptace obřadní síně na zasedací místnost – dodávka nábytku.