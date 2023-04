ORLEN Benzina rozšiřuje partnerství s Autodromem Most a podporuje závodní tým Janík Motorsport

Síť čerpacích stanic ORLEN Benzina, provozovaná rafinérskou a petrochemickou skupinou ORLEN Unipetrol a lídr maloobchodního prodeje paliv v České republice, uzavřela nová partnerství, která spojuje vášeň pro automobily, motocykly a motoristický sport. S logem orla se nadále budou setkávat návštěvníci areálu Autodrom Most, nově i na místní čerpací stanici, fanoušci závodního týmu Janík Motorsport a účastníci nového mezinárodního závodu veteránů Oldtimer Orient Express.

„Mám velkou radost, že můžeme podporovat aktivity v automobilové oblasti a motoristickém sportu, které souzní s našimi hodnotami a se zájmy více než 52 % našich partnerů a zákazníků, a které přinesou fanouškům automobilů a motocyklů mnoho nezapomenutelných zážitků,“ říká Anna Ziobroń, ředitelka sponzoringu skupiny ORLEN Unipetrol, a dodává: „V letošním roce rozšiřujeme spolupráci s Autodromem Most, na jehož čerpací stanici ORLEN Benzina budou mít závodníci k dispozici prémiová paliva VERVA. Vzhledem k rozvoji a rozšiřování počtu čerpacích stanic i na slovenském a maďarském trhu bylo pro nás přirozené stát se palivovým partnerem závodu historických vozidel Oldtimer Orient Express na trase mezi Prahou a Istanbulem, který je organizován právě společností Autodrom Most. A kromě toho jsme se stali jedním ze dvou hlavních partnerů týmu Janík Motorsport, který fanoušci znají především z okruhových závodů, závodů do vrchu či automobilových soutěží.“

V partnerství společností ORLEN Benzina a Autodrom Most došlo již v uplynulé závodní sezóně k propojení dvou nejsilnějších jmen v regionu. Oba partnery spojuje také geografická blízkost – autodrom se nachází na severním okraji Mostu a necelých pět kilometrů vzdušnou čarou dál na sever, v litvínovském Záluží, provozuje ORLEN Unipetrol rafinerii, která je hlavním výrobním závodem rafinérské a petrochemické skupiny v České republice.

„Jsem moc rád, že se naše partnerství se společností ORLEN Benzina úspěšně rozrůstá, a to i nad rámec Autodromu Most, který letos slaví 40. výročí. Autodrom Most je dnes ve špičkové kondici a je připravený hostit významné světové šampionáty včetně prestižního mistrovství světa superbiků. Velký dík za to patří i našim partnerům jako je ORLEN Benzina, s kterými nás pojí nejen vášeň pro motorsport, ale i snaha poskytovat svým zákazníkům co nejkvalitnější služby,“ říká Josef Zajíček, předseda představenstva Autodromu Most.

ORLEN Benzina se prezentuje na mosteckém okruhu od začátku loňské sezony jako jeden z jeho hlavních partnerů mimo jiné svými logy na nejvyšším přemostění, na tribunách, na paddocku i před ním, v areálu polygonu nebo na mantinelech podél závodní dráhy. Nově bude jménem společnosti pojmenována jedna ze zatáček závodní dráhy. Mezi vrcholnými podniky v letošním nabitém kalendáři Autodromu Most figuruje například závod mistrovství světa superbiků (WorldSBK) na konci července nebo závod mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix a evropského seriálu NASCAR Whelen Euro Series, který se uskuteční o měsíc později.

Již od začátku března je v areálu Autodromu Most v provozu samoobslužná čerpací stanice v bíločervených barvách značky ORLEN. I tato změna je součástí uzavřeného partnerství s mosteckým závodním okruhem. Závodníci Autodromu Most mohou z jednoho výdejního stojanu se dvěma pistolemi čerpat výhradně prémiová paliva VERVA, která splňují nejpřísnější požadavky nejen vozů vyšších až luxusních tříd, historických vozidel a motocyklů, ale také sportovních a závodních automobilů.

S novou sezonou startuje také spolupráce s renomovaným závodním týmem Janík Motorsport. ORLEN Benzina se stala jedním ze tří hlavních partnerů týmu, který se s různými typy automobilů účastní okruhových závodů a závodů do vrchu. Diváci tak budou vídat loga s orlem na závodních vozech, kombinézách jezdců i na oblečení ostatních členů týmu Janík Motorsport, v paddocku, na zástěnách či týmovém kamionu. Pod záštitou týmu Janík Motorsport bude o vavříny v letošní sezoně bojovat i polský závodní jezdec Karol Czepiel,

člen ORLEN Team Academy, kde získal nejcennější vavříny ve své dosavadní kariéře motorsportu. Karol Czepiel je mistrem Polska v kartingu v seriálu ROK Cup v kategorii juniorů v sezónách 2018 a 2019. V roce 2018 získal titul v sérii Rotax Max Challenge. Řadu let je členem národního motokárového týmu při Polské motoristické asociaci. Triumfoval v mezinárodní soutěži ROK Cup Superfinále 2021 v kategorii seniorů. Dosáhl také na titul vicemistra Evropy a vicemistra Itálie v seniorské kategorii.

Václav Janík, majitel týmu Janík Motorsport, k partnerství dodává: „Jsme hrdí na nově vzniklou spolupráci se společností ORLEN Benzina, která se stal jedním ze tří generálních partnerů našeho týmu. Věříme, že nás tato spolupráce posune výrazně vpřed, abychom dokázali vítězit. O to příjemnější je fakt, že můžeme používat produkty značky ORLEN Benzina přímo na trati a ukázat jak kvalitní jsou. Spolupráce je pro nás o to významnější, že nás propojuje také s ORLEN Team Academy, která nám poskytla mladého nadějného pilota Karola Czepiela, který rozšíří tým našich kvalitních jezdců.“

ORLEN Benzina, největší síť čerpacích stanic v Česku, letos podpoří v rámci nově uzavřeného partnerství rovněž první ročník závodu historických vozidel Oldtimer Orient Express na trase z Prahy do Istanbulu, jako partner, který poskytne účastníkům doplňování paliva na čerpacích stanicích ORLEN za zvýhodněných podmínek. Zastávky závodu jsou pak plánovány přímo na českých, slovenských a maďarských čerpacích stanicích ORLEN. Na start závodu se ve druhé polovině května postaví se svými veterány dvacet posádek, které čekají více než dva tisíce kilometrů rozdělené do čtyř jednodenních etap. Trasa povede ze srdce Evropy v České republice přes Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko až do Turecka na pomezí evropského kontinentu. Více informací na webu www.oldtimer-car.cz/orient-express.