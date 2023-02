Předvalentýnský čas můžete 10. února strávit v kavárně The Most Cafe

Zavítejte 10. února v 16 hodin do kavárny The Most Cafe (pod terasami mosteckého magistrátu) na předvalentýnský čas a můžete přispět ke kampani za manželství pro všechny.

Ve spolupráci se Jsme fér, i letos proběhne valentýnská akce na podporu manželství pro všechny. Tým Most Pride, stejně jako nespočet dalších regionálních pridů, se 13. 2. vydá za svými místními poslanci a poslankyněmi, aby s nimi hovořili o nutnosti přijmout novelu zákona o manželství pro všechny. Při této příležitosti budou poslanci a poslankyně obdarované valentýnskými dárečky, které pro ně připraví queer lidé z jejich regionu – právě za účelem vyrábění těchto „úplatků“ se 10. 2. můžete přijít do Most café!

Program:

16:00 – začátek akce

16:30 – vyrábění dárečků

17:30 – kvíz

18:30 – koncert

20:00 – konec

Vstup je zdarma a není omezen věkem