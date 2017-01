Snadnější cestování autobusem či vlakem mezi Ústeckým a Středočeským krajem

Cestující z Ústeckého kraje mohou využít i šest nových autobusových linek v oblasti Podřipska, které spadají pod Pražskou integrovanou dopravu. Město Roudnice nad Labem je nyní nově částečně zapojeno v tarifním pásmu 7 a spolu s ním i dalších 17 obcí na území Středočeského i Ústeckého kraje. Rozšíření integrace se týká i některých železničních spojů.

Papírové jízdní doklady Pražské integrované dopravy tak teď mohou cestující použít také na 5 autobusových linkách Dopravy Ústeckého kraje. Podobně bude možné nově použít papírové jízdní doklady DÚK na všech 6 autobusových linkách PID v této oblasti. „Doufáme, že je to jen první vlaštovka a do budoucna se podaří takto propojit cestování i s ostatními kraji. Je to další krok k většímu komfortu pro cestující,“ uvedl krajský radní pro dopravu a silniční hospodářství Jaroslav Komínek.

6 nových autobusových linek nahradí současných 7 neintegrovaných a 2 již integrované linky. Páteřní linka 467 nabídne rychlé spojení mezi Mělníkem a Roudnicí za půl hodiny s pravidelným intervalem ve všední dny. Vybrané jízdní doklady PID a DÚK budou v oblasti vzájemně uznávány. Jízdní doklad druhého integrovaného systému ale bude možné využít pouze, pokud má cestující jízdenku již označenou (při přestupu), nebo má-li předplacenou jízdenku (v papírové podobě). Řidiči autobusů PID (linky 4xx) budou vydávat pouze jízdenky PID, podobně řidiči autobusů DÚK (linky 6xx) vydají pouze jízdenky DÚK. S jízdenkami PID i DÚK bude možné přestupovat mezi různými dopravními prostředky dle potřeby. Tarif PID dělí oblasti do pásem, tarif DÚK do zón. Jízdenky jsou omezené pouze svou časovou a pásmovou/zónovou platností.

Zároveň bude rozšířena možnost použití jízdních dokladů PID na železnici až do Roudnice nad Labem, a to včetně rychlíků. S jízdenkou PID se tak cestující dostanou z Prahy do Roudnice za 84 Kč, s pražskou „tramvajenkou“ jen za 54 Kč. Kromě hlavní železniční trati do Roudnice nad Labem budou jízdenky PID nově platit i na dvou regionálních linkách U21 a U22 mezi Vraňany, Roudnicí a Straškovem. Do systému PID tak bude zařazeno dalších 17 železničních stanic a zastávek, zatím však bez možnosti označení papírové jízdenky.