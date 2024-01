Studio The F.A.C.T. pořádá 13. ledna AFRO WORKSHOP

Taneční studio The F.A.C.T. pořádá 13. ledna Workshop afro styles SHAMI

Program:

SOBOTA 13. 01. 2024

10:00 – 11:30 Afro technika

pauza

12:00 – 13:30 Afro choreografie

Místo konání: The F.A.C.T. (taneční sál)

Cena pro členy:

Technická lekce: 200 Kč

Druhá lekce: 200 Kč

Zvýhodněná cena při účasti obou lekcí: 350 Kč

Cena pro nečleny:

Technická lekce: 250 Kč

Druhá lekce: 250 Kč

Zvýhodněná cena při účasti obou lekcí: 450 Kč

** sourozenecká sleva 100,-

Přihlášky na:

infothefact@seznam.cz jméno, příjmení + jaké lekce + souhlas se storno poplatkem

Platba dopředu na The F.A.C.T. účet: 2500533531/2010 do poznámky jméno a příjmení tanečníka + workshop

Platbu zasílejte na náš účet do 05. 01. 2024.

STORNO PODMÍNKY:

Registrace je závazná. Zrušení registrace týden (06. 01. 2024) před konáním workshopu je storno ZDARMA.

Poté storno polovina z částky nebo musí účastník za sebe najít náhradníka, který zaplatí plnou částku