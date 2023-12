Taxík Maxík v Mostě dostane sourozence

V létě příštího roku budou mostecké silnice brázdit dva Taxíky Maxíky. Symbolický klíč od druhého vozidla převzali zástupci města Mostu na slavnostním aktu v Praze.

Na pořízení druhého taxíku přispěla 350 tisíci Kč Nadace Charty 77 a dalších 301 tisíc město získá z Národního programu životního prostředí. Vozidlo, které bude na elektrický pohon, bude dodáno v červnu 2024. Taxík Maxík není Mostečanům neznámý. Do místních ulic vyjíždí již šest let. Službu financuje město Most a díky tomu ji mohou mostečtí senioři a hendikepovaní využívat za zvýhodněnou cenu. Provoz zajišťuje místní dopravní podnik. Za šest let provozu Maxík najezdil zhruba sto tisíc kilometrů a přepravil téměř 18 tisíc osob. Lidé jej nejčastěji využívají na cesty do nemocnice a zdravotních středisek. O službu je v Mostě velký zájem.

Služba speciálního taxi je určena výhradně občanům města Mostu a poskytována na jeho území (Most, Čepirohy, Rudolice, Souš, Starý Most, Velebudice a Vtelno) seniorům starším 70 let (ode dne 70. narozenin) nebo zdravotně hendikepovaným. Vozí je po městě za zvýhodněnou cenu, která činí od února letošního roku 40 korun. S přepravovaným seniorem může jet jedna osoba jako doprovod také za zvýhodněné jízdné.

Taxík lze objednat telefonicky na čísle 778 767 676 nebo e-mailem na adrese: taxikmaxik@dpmost.cz, nejméně jeden pracovní den předem. Maxík poskytuje své služby ve všední dny od 7 do 15 hodin (první jízda začíná v 7:15 hodin, poslední začíná ve 14:15 hodin).