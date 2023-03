V A-Benet Aréně bude 13. března nabito, MOSTEČTÍ LVI se utkají v play off s PIRÁTY CHOMUTOV

Emoce, bojovnost, touha po vítězství, to vše přináší play off, do kterého se probojovali MOSTEČTÍ LVI. Druhé kolo postaví proti sobě 13. března od 18 hodin v mostecké A-Benet Aréně týmy MOSTEČTÍ LVI a Piráti Chomutov. Oba týmy se v základní části utkali dle plánu dvakrát. První utkání 9.11.2022 skončilo v Rocknet aréně vítězstvím Pirátů v poměru 9:2 (3:2, 4:0, 2:0).V A-Benet aréně se očekává rekordní návštěva sezóny.

Odveta byla na programu v posledním kole, tedy 11.1.2023 a bylo o poznání vyrovnanější, v A-Benet aréně vyhráli ovšem opět Piráti a to v poměru 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Poté přišla na řadu nadstavba. Oba týmy se opět střetli dvakrát, první zápas v Rocknet aréně skončil pro domácí Piráty 18.1.2023 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) a odveta v A Benet aréně skončila 8.2.2023 v poměru 5:6 po prodloužení (2:1, 2:4, 1:0 – 0:1) v neprospěch domácích LVŮ. MOSTECKÝM LVŮM se tedy ve čtyřech vzájemných zápasech nepodařilo zvítězit.

Ovšem nyní už není kam couvnout. Je tu play off a ukáže se, pro koho bude sezóna úspěšnější. MOSTEČTÍ LVI jsou v roli outsidera, můžou jen překvapit. To Piráti Chomutov mají cíle nejvyšší, postup do Chance ligy. Že to myslí smrtelně vážně dokázali v prvním vzájemném zápase play off, kdy porazili tedy již po páté v letošní sezóně MOSTECKÉ LVY 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) a vedou tak v sérii 1:0 na zápasy. Pokud nechtějí domácí hráči rychle dovolenou a nemají zaplacené Maledivy, tak musejí v dnešním zápase vyhrát. Odhodlání by bylo, teď přidat nějaké ty branky, tedy dát o jednu více, než soupeř. Prolomí sérii pěti proher domácí tým nebo hostující Piráti Chomutov zvýší stav série na 0:2? To nám ukáže právě dnešní utkání, který bude jak pro domácí, tak hostující fanoušky dalším hokejovým svátkem.