V Ústí se setkali špičkoví oční specialisté, zaměřili se na rohovku

Dvoudenní odbornou konferenci „32. Ústecký oftalmologický den“ uspořádala Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Na výletním zámečku Větruše se letos sešlo 120 odborníků z celé České republiky. Konferenci zahájil vzdělávací kurz zaměřený na topografii rohovky – k pomoci především mladým očním lékařů správně diagnostikovat. Program pokračoval přednáškami na téma „Dilemata v diagnostice a léčbě“.

„Náplní vzdělávacího kurzu bylo jak nahlížet na obrázky, které nám poskytují zobrazovací techniky předního segmentu oka, jak rozpoznat keratokonus, astigmatismus rohovky a nenechat se svést artefakty na scestí špatné diagnózy. Prostě to, co je důležité pro klinickou praxi a co bychom měli znát,“ uvedla k úvodní části programu Ivana Liehneová, přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která byla odborným garantem konference.

„Téma samotné odborné konference jsme rozčlenili do přednáškových bloků Dilemata onemocnění víček a očnice, Dilemata rohovky, Dilemata onemocnění sítnice, Dilemata vitreoretinální chirurgie a Dilemata dětské oftalmologie. Celkem zaznělo čtrnáct příspěvků, mezi nimi i od kolegů ze Všeobecné fakultní nemocnice Praha, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Motol a Krajské nemocnice Liberec. Konferenci v Ústí nad Labem tradičně navštěvuje odborná veřejnost nejen z Ústeckého kraje, ale také ze sousedních regionů a Prahy. Velký zájem o toto profesní setkání nám dělá radost,“ shrnula Ivana Liehneová.

Oční klinika Krajské zdravotní patří mezi excelentní centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Ročně zde lékaři odoperují bezmála 2 500 pacientů. Nachází se zde i vitreoretinální centrum pro operace zadního segmentu oka v Ústeckém kraji. Pacienti s onemocněním glaukomu jsou na pracoviště odesíláni z celé České republiky. Ústecká oční klinika má statut makulárního centra, probíhá zde výuka sester, lékaři přednáší a publikují nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Klinika se specializuje na operace glaukomu (zeleného zákalu). Republikové prvenství patří ústecké klinice v provádění několika unikátních operací glaukomu jako jsou: kanaloplastika, minimálně invazivní chirurgické postupy s využitím mikroimplantátu XEN z gelového materiálu a nový typ laserového ošetření výběžků řasnatého tělesa přes stěnu oka s infračerveným světlem.

Na ústecké oční klinice v červnu 2021 jako první v České republice provedli novou minimálně invazivní operaci u pacientů s glaukomem. Jednalo se o nový typ mikroimplantátu IStent, který se zavádí po otevření přední komory oka 1,8milimetrovým rohovkovým řezem do místa trámčiny komorového úhlu. Vytváří zde přemostění neboli mikro bypass oblasti, kde je odtoku nitrooční tekutiny z oka kladen největší odpor. Cílem je zjednodušit a zároveň snížit riziko některých perioperačních a časných pooperačních komplikací klasické chirurgie glaukomu.