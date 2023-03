Zápis do mateřských škol v Litvínově

Z á p i s s e b u d e k o n a t ve dnech:

středa 3. května 2023 od 9.00 – 16.00 hodin, čtvrtek 4. května 2023 od 09.00 – 12.00 hodin

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku , do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné .

Mateřská škola, Ladova 1676, Litvínov

Děti vzděláváme podle ŠVP „Desatero království“. Spolupráce se ZŠ, Klub předškoláka. Děti na startu, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE), logopedická prevence, grafomotorika, projektová odpoledne pro rodiče a děti. Samostatné oddělení pro dvouleté děti. Nově rekonstruované prostory. Více na www.3zs.cz. Dny OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 19.04.2023 od 15.00 do 16.00 hodin, 20.04.2023 od 09.00 do 11.00 hodin.

Mateřská škola, Gorkého 1614, Litvínov

„NA SKALCE“. Otevírací doba od 6:00 do 16:30 hodin. Rozvoj dětí prostřednictvím individuální a skupinové práce s podporou zdravého životního stylu v projektu „Bludiště“. Věkově smíšené třídy. Třída pro děti s komunikačními problémy (podpora SPC). Odpolední aktivity pro předškoláky, místo spánku. Více na: www.pohodovems.cz. Využijte elektronickou rezervaci k zápisu. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 26.04.2023 od 09:00 do 11:00 hodin.

Mateřská škola, Bezručova 1712, Litvínov

MŠ „KAŠTÁNEK“ – vzdělávací program „Kaštánek“ – s prvky programu Začít spolu. Spolupráce se základními školami, domovem sociálních služeb. Výlety, akce pro rodiče s dětmi, tematické a projektové dny. Cílená příprava na vstup do ZŠ – předškolní třída, odpolední aktivity pro předškoláky místo spánku (keramika, AJ, matematika dle Hejného, Chytré hlavičky, Dramaťák). Elektronická rezervace k zápisu: www.pohodovems.cz., FB: MŠ Kaštánek Litvínov, ŚKOLKA PŘED ŠKOLKOU aneb PŘIJĎTE SI K NÁM POHRÁT: 05.04., 12.04., 19.04.2023 od 15:00 do 16:00 hodin.

Mateřská škola, Litvínovská školka Li-Ška, Masarykovo náměstí 41, Litvínov

Školní vzdělávací program „Školka plná her a zábavy“ ve smyslu rčení „Kdo si hraje, nezlobí“. Věkově smíšená třída, malý kolektiv rodinného typu. Přijímáme děti od 2 let věku. Více na www.msliska.cz. Osobní návštěvu lze domluvit kdykoliv na telefonu 724 243 019.

Mateřská škola, Tylova 2085, Litvínov

Děti vzděláváme podle ŠVP „Blízko lesa v přírodě jsme, jak rybka ve vodě aneb lesní skřítkové jsou naši kamarádi“. Využíváme nové učebny Centra LESÁNEK s interaktivní tabulí, keramickou dílnou a přírodovědnou učebnou. Zaměřujeme se na přírodní a polytechnické vědy, pohybové dovednosti, zdravý životní styl. Třídy jsou uspořádané podle věku dětí. Na každé třídě je prováděna preventivní logopedická péče. Zaměřujeme se na děti s vadami řeči ve speciální třídě pro děti s narušenou komunikační schopností. V této třídě je nižší počet dětí, spolupracujeme s SPC a PPP. Pořádáme pravidelné odpolední akce s rodiči, se ZŠ a jejími žáky. Více na www.zsruska.cz. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 18.04.2023 od 9.00 do 11.30 hod.

Mateřská škola, Soukenická 981, Litvínov

Školní vzdělávací program „Poplujeme mořem dětství“ s cílem vést děti přirozenou cestou k rozvoji vědomostí a dovedností k pohodovému vstupu do ZŠ. Respektujeme individualitu a podporujeme jedinečnost dětské skupiny. Další nabídka: logopedická péče, plavecký výcvik, kondiční cvičení, projekt Zdravá školní jídelna, spolupráce se základní školou, pořádání akcí s rodiči, výlety. Více na www.zsruska.cz. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 20.04.2023 od 9.00 do 11.00 hod.

Mateřská škola, Čapkova 2035, Litvínov

Vizí MŠ jsou šťastné, spokojené a rozvíjející se děti, které budou připraveny na další životní etapu v jejich okolním světě. Jsme škola mateřská, proto chceme, aby každé dítě cítilo lásku, porozumění a svou výjimečnost. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Cesta vláčkem Poznáváčkem“. Nabízíme sportovní aktivity, přípravu na vstup do školy, logopedickou prevenci, činnosti s digitálními technologiemi, pořádání akcí s rodiči, výlety, spolupráci se základní školou, městskou knihovnou, ekologickým centrem VIANA. Přijímáme děti mladší tří let. Více na www.zsruska.cz. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20.04.2023 od 9.00 do 11.30 hod.

Mateřská škola, Mládežnická 220, Litvínov – Hamr

MŠ Beruška je nově vzniklá jednotřídní mateřská škola při ZŠ Hamr pro 24 dětí. Školní vzdělávací program „Dobrodružství s Beruškou“ je zaměřený na celkový rozvoj dítěte, využívá prožitkové učení a kooperaci mezi dětmi v heterogenní třídě. Plně respektuje individuální možnosti a potřeby každého dítěte. Pro předškoláky je připraven motivační program. Více na www.zshamr.cz . DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 18.04. 2023 od 9.00 do 16.00 hodin.

Mateřská škola JEŘABINKA, Sklářská 81, Litvínov – Hamr

Zachovejme dětem dětství, zůstanou tvořivými po celý život. Krásné, harmonické prostředí, přívětivé k dětem i rodičům, s hračkami, které rozvíjejí smyslovou činnost. K tomu laskavé učitelky, pracující s dětmi podle principů waldorfské pedagogiky. Citlivá adaptace při nástupu. Dvě třídy mateřské školy v krásných nových třídách s výhledem do školní zahrady. Každý týden ve středu odpoledne mateřské centrum pro nejmenší děti, od 1 do 3 let s rodiči, od 16.00 do 18.00 hodin. Více na www.skolajerabinka.cz.

Mateřská škola, Školská 104, Litvínov – Janov

Školní vzdělávací program „Krtek a sluníčko“ je zaměřen na harmonický a všestranný rozvoj dětí v pohodové a podnětné atmosféře. Cílem je spokojené dítě připravené na život a úspěšný vstup do ZŠ. Třídy jsou věkově smíšené. Přijímáme i děti dvouleté. Nadstandardní aktivity: logopedie (speciální třída), keramika, flétna, angličtina, ekologie. Výlety a společné akce pro rodiče s dětmi. Více na www.zsjanov.cz. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 20.04. 2023 od 9.00 do 11.00 hodin.

Mateřská škola, Gluckova 136, Litvínov – Janov

Školní vzdělávací program „KRTEK A PARAPLÍČKO“. Dlouholeté zkušenosti s přijímáním dětí od 2 let ve třídě, která splňuje všechny požadavky a akceptuje vývojová specifika dětí. Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Nadstandardní aktivity: keramika, angličtina, Školák, stimulační program Maxík, Fie, Malý přírodovědec, logopedie, pohybový, taneční, výtvarný a hudební kroužek. Využití IT technologií. Pořádány jsou výlety, výjezdy, společné akce s rodiči. Více na: www.zsjanov.cz. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 20.4.2023 od 9.00 do 11.00 hodin.