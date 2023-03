Dny s Ústeckým krajem odstartovaly na Mostecku

Dotační tituly Ústeckého kraje, energetika, doprava nebo třeba budoucí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Krušné hory, to byla témata Dne s Ústeckým krajem, který se odehrál na Mostecku. Jednalo se o výjezd vedení Ústeckého kraje na setkání se starosty okresu Most, kde se nejen prezentovala témata a vize kraje, ale především řešilo to, co starosty v místě zajímá a trápí.

„Chceme se obcím a městům přiblížit a ukázat, že jsme připraveni jim naslouchat a řešit jejich starosti a také že u nás jsou dveře vždy otevřené. Jako krajská samospráva chceme s obcemi spolupracovat na konstruktivních řešeních pro naše občany,“ řekl ke konceptu Dnů s Ústeckým krajem hejtman Jan Schiller. Tato setkání se odehrají vždy jednou za měsíc postupně ve všech okresech Ústeckého kraje. Hejtmana doprovodili členové Rady Ústeckého kraje Jiří Kulhánek, Lubomíra Mejstříková, Radim Laibl, Jindra Zalabáková, Iva Dvořáková, Jan Růžička a Tomáš Rieger.

Po úvodní prezentaci měli starostky a starostové v diskuzi prostor zvednout témata, která je zajímají. Řeč byla např. o regulaci větrných elektráren v Krušných horách, o problematice sociálně vyloučených lokalit, možnosti úpravy jízdních řádů veřejné dopravy, ale také o budoucnosti odpadového hospodářství nebo likvidaci styrenů uložených na skládce Celio. Vedení kraje doprovázeli také vedoucí odborů krajského úřadu, kteří na místě doplňovali konkrétní podrobnosti.

Další setkání, tentokrát na Chomutovsku, proběhne v polovině dubna.