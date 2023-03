Začátkem března někdo vyřadil z provozu zabezpečovací zařízení železničních přejezdů

Chomutovští policisté vyšetřují jednání pachatele, který v neděli 5. března v 16:20 hod. v Chomutově, u křížení silnice 1/13 se železničním přejezdem (u ulice Štábního kapitána Kouby) odsunul betonový poklop od kabelové studny a následně poškodil kabel nacházející se uvnitř této studny. V důsledku toho bylo zabezpečení železničního přejezdu přerušeno, neboť došlo k poškození funkčnosti závor na všech třech železničních přejezdech v Chomutově ve směru na Vejprty.

K objasnění věci by policistům pomohlo svědectví řidičů vozidel (nebo dalších osob), kteří v neděli 5. března v čase kolem 16:15 až 16:30 hodin stáli nebo projížděli přes zmíněný železniční přejezd a všimli si, jak se někdo pohybuje kolem kabelové studny (případně do ní leze nebo z ní vylézá). Tato studna se nachází po pravé straně cca 10 metrů před železničním přejezdem, na přiložené fotografii je označena šipkou. V čase, kdy se pachatel nacházel uvnitř studny, stála kousek od ní osobní vozidla z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu. Pomoci by mohly také záznamy z palubních kamer těchto vozidel. Svědci se mohou ohlásit na 158