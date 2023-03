Na krajském úřadě se lidé mohou registrovat do Portálu pacienta Ústeckého kraje

Portál pacienta Ústeckého kraje – tak se jmenuje nová služba pro pacienty, kterou spustila ve spolupráci s Ústeckým krajem před několika měsíci společnost Krajská zdravotní, a. s. Prozatím funguje v testovacím provozu. Jedno z registračních míst bylo od 13. března otevřeno také na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Služba umožňuje občanům vzdálený přístup k objednávání zdravotních služeb (rezervaci termínu) ve zdravotnických zařízeních, a to i bez nutnosti předchozí registrace. Do nové služby Portál pacienta Ústeckého kraje se zapojila zatím jen litoměřická a chomutovská nemocnice.

Přihlášení do systému je možné přes lokální účet či přes identitu občana. Preferovaným způsobem, který pacientům díky řádnému ověření totožnosti poskytuje více funkcí, je přihlášení přes identitu občana, přes bankovní identitu, MojeID, eObčanku a další možnosti. „Systém je už nyní všem zájemcům přístupný, ale jednotlivá pracoviště do něj přidáváme postupně. Portál aktuálně testujeme a ladíme. Proto budeme rádi, když se do něj připojí co nejvíce lidí, kteří nám tak s testováním pomohou,“ komentoval službu Petr Malý, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.