Za první dva měsíce zemřelo v kraji při dopravních nehodách osm lidí

Policie České republiky v působnosti Ústeckého kraje šetřila za první dva měsíce roku 2023 celkem 1 233 silničních dopravních nehod, při kterých bylo 8 osob usmrceno, 19 osob těžce zraněno a 220 osob lehce zraněno. Hmotná škoda odhadnutá policií na místě nehody je ve výši 85,19 mil. Kč. Počet osob usmrcených při nehodách, které se staly za leden až únor 2023 byl od roku 2009, spolu s rokem 2013, druhým nejvyšším. Nejvíce osob za sledované období zemřelo v letech 2009 a 2021 a to celkem 9. Naopak za sledované období nejméně osob zemřelo v roce 2017 a to „pouze“ 1 osoba. Co do počtu dopravních nehod, tak za sledované období zaznamenáváme relativně vysoký pokles počtu nehod, kterému lze přičíst nejen příznivé povětrnostní podmínky, ale i to, že výraznou část počtu dopravních nehod si její účastníci vyřešili bez přítomnosti Policie ČR na tzv. „Záznam o nehodě“. Počet nehod se tak dostal na stav roku 2014.