Fanoušci už si mohou vyzvednout trika z limitované edice

Trička s nápisem HRDÝ FANOUŠEK AUTODROMU MOST pro příznivce a podporovatele mosteckého autodromu už dorazila. Zájemci si je mohou vyzvednout v recepci administrativní budovy polygonu. „Od úterý 11. února zahájíme výdej triček také v pražské pobočce autodromu na adrese Do Čertous B2, Horní Počernice, a to každý pracovní den od 09:00 do 16:30 hodin. Na odběru triček je možné se domluvit i telefonicky na čísle +420 724 340 825 nebo prostřednictvím e-mailu zajickova@autodrom-most.cz. Kontaktní osobou je Tereza Zajíčková,“ uvedla obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Tričko stojí 100 korun, lze si ho i objednat. Zaplatit je možné hotově na uvedených odběrných místech, případně platební kartou, bankovním převodem nebo dobírkou.

Zakoupením trička se fanoušci zapojí do kampaně, jejímž motem je heslo #jevyuzivankcemubylpostaven. Přispějí zároveň k ozelenění bezprostředního okolí areálu závodního okruhu. Celý výtěžek z prodeje limitované edice totiž autodrom věnuje na výsadbu stromů podél pozemků, na nichž byl areál vybudován. Na způsob výsadby dřevin dohlédne odborník z oboru dendrologie. „Stromy vysadíme v dubnu,“ upřesnila Svobodová.

Kampaň chce podle ní poukázat na to, že areál autodromu je skutečně využíván k účelu, k němuž byl vybudován. „Nedávno to potvrdil i soud, který deklaroval, že provoz autodromu je úředně schválený, a naše činnost je tak v souladu s platnou legislativou,“ doplnila.

Autodrom se dlouhodobě snaží o maximální možnou eliminaci hluku, který je doprovodným efektem provozování závodní dráhy. „Věříme, že i výsadba dřevin kolem areálu přispěje k dalšímu snížení hlukové zátěže,“ dodala Svobodová.