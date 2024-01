Hejtman jednal s lucemburským velvyslancem

Lucemburský velvyslanec J.E. Ronald Dofing navštívil Ústecký kraj. Jeho první kroky vedly na krajský úřad, kde jej přivítali hejtman Jan Schiller a radní pro cestovní ruch a kulturu Jiří Řehák. Společně jednali o možnostech navázání spolupráce Ústeckého kraje s Lucemburskem ve sféře turismu, cestovního ruchu, ekonomiky nebo průmyslu.

Velvyslanec Lucemburského velkovévodství také připomněl deportaci lucemburských rodin za 2. světové války do Ústeckého kraje, konkrétně do městských částí Ústí nad Labem Neštěmic a Střekova. Většina z deportovaných rodin odešla v roce 1942 z Lucemburska do tábora v Polsku a asi dvě až tři stovky z nich se usídlil právě v Ústí nad Labem.

V závěru jednání připojil velvyslanec Lucemburského velkovévodství Ronald Dofing svůj podpis do pamětní knihy Ústeckého kraje.