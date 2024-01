Policisté hledají ohrožené řidiče

Mostečtí kriminalisté se obrací na širokou veřejnost, kterou žádají o spolupráci při vyšetřování zločinu obecného ohrožení. Uplynulý pátek, 45 minut po poledni, chtěla policejní hlídka v ulici Antonína Dvořáka zastavit vozidlo Land Rover Discovery, zelené barvy. Výzvy k zastavení motorista ignoroval a pokračoval v jízdě do ulice Jaroslava Seiferta a Čsl. Armády. U gymnázia projel kruhový objezd v protisměru a ohrozil jiného účastníka silničního provozu. Pak řidič směřoval ulicí Jana Opletala do ulice Alej Boženy Němcové a dále Slovenského národního povstání. Tam z kruhového objezdu vyjel prvním výjezdem k vodní nádrži Matylda. Během toho několikrát přejel do protisměru. Velký kruhový objezd, křížení ulic Tvrzova a silnice 1/13, projel agresivním způsobem v protisměru. Policisté podezřelého stále pronásledovali, ten ale pokračoval silnicí 1/13 k Chomutovu protisměrem. Bezohlednou jízdou ohrozil několik desítek protijedoucích vozidel. Z pozemní komunikace sjel v Komořanech.

„Tímto žádáme všechny účastníky silničního provozu, kteří byli jízdou řidiče ve vozidle Land Rover ohroženi. Žádáme i motoristy, kteří mají ve vozidlech záznamové zařízení, na kterém by mohla být zachycena jízda podezřelého. Všichni nechť se ozvou na linku 158. Všechny získané poznatky mohou pomoci k řádnému objasnění věci. Děkujeme za spolupráci,“ uvedl policejní mluvčí Václav Krieger.