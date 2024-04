Most znova hledá SRDCAŘE

Po roce město Most opět vyhlašuje anketu Srdcař Mostu. Srdcařem se může stát vždy jedna osobnost v každé z pěti kategorií: kultura, podnikání, sociální oblast, sport a volná kategorie.

Nominace do všech nebo jen některé z kategorií můžete podávat až do konce května prostřednictvím e-mailové adresy: listy@mesto-most.cz ( napište, koho nominujete – celé jméno, v jaké kategorii a proč, nezbytné je také doplnit telefonní kontakt na nominovanou osobnost i na sebe jako navrhovatele včetně svého jména ) nebo prostřednictvím anketního lístku (najděte jej níže), který vhodíte do schránky v informační recepci v přízemí mosteckého magistrátu.

Hlasování veřejnosti, která vybere Srdcaře z navržených osobností, proběhne v červnu.

Více info, včetně hlasovacích lístků na: www.mesto-most.cz