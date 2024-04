Slavnostní otevření mosteckého parku Střed

Znovuzrození parku Střed je dokončeno. Po téměř třicetiletém chátrání a několikaměsíční rekonstrukci se do mosteckého parku Střed vrací život. Slavnostní otevření parku proběhne 1. května ve 13 hodin v prostoru u vodního prvku.

Novou éru parku Střed slavnostně zahájí primátor města Mostu Marek Hrvol za účasti dalších představitelů města, Nadace Proměny Karla Komárka, dárců, architektů a dalších hostů, kteří se na proměně parku Střed podíleli. Nová kavárna v parku Střed přivítá své první návštěvníky již od 9 hodin. Pro návštěvníky je připraven bohatý program, který oživí celý proměněný prostor.

Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení žáků základních uměleckých škol v ulici Moskevská a F. L. Gassmanna, výstavu Mapa minulosti parku Střed, fotokoutek, dětské dílničky, zábavnou vzdělávací stezku Střediska volného času nebo komentované prohlídky. Architekti a krajináři z ateliérů Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana, tvůrci vítězného návrhu obnovy parku Střed, provedou návštěvníky parkem a přiblíží jim jeho novou podobu. Hudbu do parku přinese Martin Pošta a Nina Radnická s klavírním doprovodem nebo kapela Tribubu.

Na proměně parku pracuje město Most již od roku 2016. Tehdy nové vedení města zařadilo desítky let zapomenutý park Střed mezi rozvojové priority. Hlavní snahou bylo vrátit do parku běžný život, který se z něj v průběhu let vytratil. Obyvatelé v něm mají znovu nalézt příležitost k setkávání i odpočinku.

„Aby se vylidněné místo podařilo skutečně oživit, zapojilo vedení města Mostu do procesu plánování obnovy parku Střed veřejnost, a také odborníky na přeměnu veřejného prostoru s využitím principů participace a architektonické soutěže. S těmito kroky městu pomáhala naše nadace. Díky naší spolupráci vzniklo toto unikátní místo, které má potenciál přilákat do parku návštěvníky, oživit centrum města a zvýšit jeho atraktivitu pro místní obyvatele,“ vysvětlil Luboš Veselý, pověřený řízením Nadace Proměny Karla Komárka.

Na co se mohou návštěvníci obnoveného parku těšit? Nová kavárna s pobytovou střechou by měla být srdcem parku Střed, přilákat do parku milovníky kávy a návštěvníkům poskytnout občerstvení a zázemí. V parku lidé najdou také dětské hřiště, sportoviště, pódium, domek správce, nové osvětlené cesty nebo kamerový systém pro větší bezpečnost. Myslelo také na pamětníky a propojení nového parku s jeho minulostí. Nejen pamětníky proto potěší vodní prvek – kaskáda s vodotryskem.

„Slavnou minulost parku připomíná pamětníkům původního parku, ke kterým patřím i já, hlavně vodní prvek. Ten zůstal na přání veřejnosti zachován a byl obnoven téměř v původní podobě. Byla dokonce zachována ta nejoblíbenější část původní koncepce vodního prvku – vodní kaskáda a bazén s vodotryskem. Většina fotografií, které město při pátrání po minulosti parku od pamětníků získalo, zachycuje právě tuto část vodního prvku, proto byla zachována,“ uvedl Marek Hrvol, primátor města Mostu.

Právě obnova vodních prvků byla pro veřejnost klíčová. A také bezpečnost. V parku proto bylo vybudováno zázemí pro správce a kamerovým systémem v celém parku, který čítá 20 kamerových bodů napojených do domku správce a na městskou policii. Park je také řešen tak, aby nevyžadoval vysoké finanční ani časové nároky na údržbu.

Díky zapojení veřejnosti do tvorby projektového záměru a díky tomu, že se vize vedení města shodovala s vizí Nadace Proměny Karla Komárka, město Most zvítězilo se svým projektovým záměrem v soutěžní výzvě Nadace Parky 2016 v konkurenci 28 měst z celé ČR. Nadace městu Most poskytla odbornou podporu po celou dobu realizace projektu nazvaného Znovuzrození parku Střed a také finanční podporu v celkové výši 25 milionů korun.