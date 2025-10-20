Mostecká knihovna zve 30. října na výstavu Mácy Mackové

Městská knihovna Most zve 30. října od 16 hodin na výtvarnou vernisáž Mácy Mackové s naivně dětskou tematikou. Těšit se můžete i na hudební vystoupení žáků ZUŠ F. L. Gassmanna Most.
Máca Macková je pseudonym nebo přezdívka pro výtvarnici Marcelu Mackovou, která tvoří obrazy, digitální tisky a další autorská díla. Vytváří naivní, expresivní a hravé obrazy – často s poněkud dětským nádechem, objevuje motivy zvířátek, robotů, fantazijní bytosti. Používá různé techniky – akryl, plátno, také digitální tisky. Obrazy často nesou emocionální či metaforický podtext, a mají jednoduchý styl, ale hloubku v tématech.