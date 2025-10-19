V projektu SuperMost – SuperCentrum se vybralo pět nejlepších architektonických týmů

Projekt SuperMost – SuperCentrum, který má přinést novou, moderní a atraktivní podobu centra města Mostu, vstupuje do další fáze.
Odborná porota po pečlivém posouzení všech návrhů vybrala pět nejlepších architektonických ateliérů, které nyní postoupí do druhé fáze soutěže. V ní budou své návrhy dále rozpracovávat do detailnější podoby a doplňovat o konkrétní řešení veřejných prostranství, dopravy i městského života. Cílem soutěže je proměnit centrum Mostu v živé, příjemné a udržitelné městské prostředí, které nabídne kvalitní veřejný prostor a více zeleně. Projekt tak představuje jeden z nejdůležitějších kroků k dlouhodobé proměně Mostu a vytvoření centra, které bude sloužit lidem.