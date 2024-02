Na úpravy chodníků a okolí Scholy Humanitas vybralo město dodavatele

Rada města Litvínov rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci akce „Stavební úpravy komunikace ulice Ukrajinská u Scholy Humanitas v Litvínově“ s nabídkovou cenou ve výši 10 597 648,27 Kč včetně DPH a pověřila starostku města k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, kterým je firma MI Roads a.s.

Výběr MI Roads a.s. odůvodnil místostarosta Litvínova Karel Rosenbaum: „Nabídky k této veřejné zakázce podalo celkem 9 uchazečů s nabízenými cenami od 8,7 mil. Kč do 13,3 mil Kč bez DPH. Komise nabídky dodavatelů hodnotila podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal účastník MI Roads a.s., s nabídkovou cenou ve výši 8 758 387,00 Kč bez DPH, tedy 10 597 648,27 Kč včetně DPH. Vzhledem k faktu, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 12,5 mil. Kč bez DPH, registrujeme díky veřejné soutěži výraznou úsporu pro rozpočet města. Zahájení realizace stavby odhadujeme nejdříve v březnu 2024, na dokončení má dodavatel 25 týdnů.