ORLEN Unipetrol dosáhl miliardových zisků

Zisk skupiny ORLEN Unipetrol za rok 2023 dosáhl pěti miliard korun, investice bezmála třinácti miliard korun

· Tržby ve výši 166,4 miliard korun

· Provozní zisk EBITDA LIFO dosáhl 13,7 miliard korun, čistý zisk 5,2 miliardy korun

· Vysoké investice na úrovni 12,8 miliard korun

· Unifikace označení čerpacích stanic v Česku, na Slovensku a v Maďarsku

· Nárůst tržního podílu v maloobchodním segmentu v Česku o 5,4 procentních bodů na 27,5 %

· Vstup do segmentu mechanické recyklace akvizicí společnosti REMAQ

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol vykázala za uplynulý rok 2023 tržby ve výši 166,4 miliard korun. Provozní zisk EBITDA LIFO dosáhl 13,7 miliard korun a čistý zisk 5,2 miliardy korun. ORLEN Unipetrol pokračoval v realizaci intenzivního investičního plánu, když v uplynulém roce investoval 12,8 miliard korun. V maloobchodním segmentu ORLEN Unipetrol dále rozvíjel svou síť čerpacích stanic ORLEN v České republice, Maďarsku a Slovensku, přičemž klíčovou oblastí bylo postupné dokončení unifikace označení pod značku ORLEN.

„I přes pokračující složitou geopolitickou a makroekonomickou situaci dlouhodobě destabilizující rafinérský i petrochemický segment se nám v uplynulém roce podařilo dosáhnout pozitivních hospodářských výsledků. Pokračovali jsme také ve vysoké míře investic z posledních let, když jsme do modernizace a rozvoje našeho podnikání investovali bezmála 13 miliard korun. Za posledních šest let jsme v Česku investovali již téměř 60 miliard korun,“ uvedl Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol, a dodal: „Zodpovědně se připravujeme na odklon od ruské ropy. V uplynulém roce jsme v litvínovské rafinérii otestovali různé druhy alternativních ropných směsí a identifikovali zařízení a procesy, které je nezbytné pro zachování bezpečné a efektivní výroby rekonfigurovat. Klíčová nastavení zrealizujeme během dubnové odstávky a budeme tak připraveni na přelom letošního a příštího roku, kdy by měl být dokončen proces navýšení kapacity ropovodu TAL a Česko by se mělo od ruské ropy odstřihnout.“

Objem zpracované ropy v roce 2023 činil 7,5 milionů tun. Prodej rafinérských produktů dosáhl výše 6,3 milionů tun a prodej petrochemických produktů úrovně 1,8 milionů tun. Celkové investice dosáhly výše 12,8 miliard korun a směřovaly do pokračující modernizace výrobních technologií. Hlavními projekty byly průběžná revitalizace jednotky parciální oxidace vodíku, dostavba 11. krakovací pece etylenové jednotky a modernizace výroby čpavku. Součástí investic byly i přípravy na přechod na zpracování neruských ropných směsí a rozvoj maloobchodní sítě čerpacích stanic v Česku, Maďarsku a na Slovensku včetně unifikace jejího označení a rozšiřování vodíkové a bateriové elektromobility.

ORLEN Unipetrol také realizoval investice související s postupnou transformací směrem k emisní neutralitě. V rámci budování recyklačních kapacit začlenil do své skupiny společnost REMAQ, která je jedním z nejvýznamnějších mechanických recyklátorů ve střední Evropě.

V maloobchodě skupina ORLEN Unipetrol pokračovala v investicích do modernizace a rozvoje své sítě čerpacích stanic, jejichž provoz koordinuje v Česku, Maďarsku a na Slovensku. V České republice skupina provozuje 436 stanic a svůj občerstvovací koncept Stop Cafe nabízí zákazníkům na 347 stanicích. V meziročním srovnání zvýšila svůj tržní podíl o 5,4 procentních bodů a s aktuálním podílem 27,5 procent na celkovém objemu prodaných paliv je lídrem v Česku. Skupina ORLEN Unipetrol také pracuje na rozšiřování infrastruktury pro vodíkovou a bateriovou elektromobilitu. V uplynulém roce

zprovoznila vodíkové stanice pro osobní automobily, nákladní automobily a autobusy v Praze Barrandově a v Litvínově. Na konci roku provozovala již 276 elektro dobíjecích bodů na 67 čerpacích stanicích, což ji řadí na první místo mezi řetězci čerpacích stanic v Česku.

ORLEN Unipetrol také významně pokročil v procesu unifikace označení své sítě čerpacích stanic po jedinou značku ORLEN, když na konci roku neslo stylizovaný znak orla již přes 80 % čerpacích stanic v Česku. Na Slovensku byl tento proces dokončen v polovině minulého roku. Slovenská část sítě ORLEN zahrnuje 90 čerpacích stanic, což je oproti roku 2022 téměř dvojnásobný nárůst. Maďarská část sítě zahrnuje 78 stanic a všechny nesou označení ORLEN již od konce roku 2022.