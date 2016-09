SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Mostě – Rudolicích, na nám. Svobody

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Mostě – Rudolicích, na náměstí Svobody. Napojení sítí zasáhne i do ulic Ke Skále, Ke Špičáku a Školní.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,27 miliardy korun dáváme téměř 80 %, tj. 992 milionů korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší zahajované investiční akce budou v Mostě zrekonstruovány nevyhovující úseky v celkové délce kanalizace přes 280 metrů a vodovodu přes 250 metrů.“

Více o stavbě:

Předmětem rekonstrukce jsou stávající sítě: vodovod z litiny vnitřního průměru 100 mm (z roku 1933) a 80 mm (z roku 1969) a kanalizace z betonových trub vnitřního průměru 400, 350, 250 a 200 mm (z roku 1969). Stoka je v nevyhovujícím stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – vykazuje korozi a díry ve dně. Vzhledem ke stáří a stavu vodovodu SVS rozhodla o jeho souběžné rekonstrukci s kanalizací. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v hloubce do 2,5 m v místní asfaltové komunikaci a v cestě z železobetonových panelů ve vlastnictví města.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije litinové potrubí vnitřního průměru 100 mm v délce 118,4 metrů a vnitřního průměru 80 mm v délce 132,19 metrů. Rekonstrukce kanalizace bude provedena za použití kameninových trubek vnitřního průměru 400 mm v délce 149,5 metrů, vnitřního průměru 300 mm v délce 25 metrů a vnitřního průměru 250 mm v délce 107,7 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávajících trasách. Součástí stavby je přepojení stávajících osmi domovních vodovodních přípojek, 27 kanalizačních přípojek, dvou přípojek uličních vpustí a napojení na navazující řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. září 2016. Stavební práce budou zahájeny ve 40. týdnu a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. května 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 72,9 milionů korun bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře – 458 severočeských měst a obcí – odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 994 vodojemů, 8982 km vodovodů (bez přípojek), 192 čistíren odpadních vod a 3954 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy.